Глава СК России запросил доклад по ситуации с необеспечением тяжелобольного ребенка из Саратовской области необходимыми лекарственными препаратами

В средствах массовой информации опубликован материал, в котором жительница Саратова сообщает о том, что на протяжении длительного времени ее ребенка, страдающего серьезным заболеванием, не обеспечивают жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии