Mash: напавшая на сестер девочка из Тольятти хотела отомстить матери и отчиму

Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать мужчину и не возвращать его домой, однако ее желание проигнорировали В семье девочки, которая напала на сестер с ножом в Тольятти, наблюдались серьезные проблемы в отношениях между родителями.
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