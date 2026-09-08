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ФедералПресс

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В Москве обсудят рост затрат на персонал и эффективность бизнеса

В Москве обсудят рост затрат на персонал и эффективность бизнеса

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Рост расходов на персонал, производительность труда и сохранение ключевых специалистов в условиях ограниченного бюджета станут основными темами конференции «ФОТ ОПТИМИЗАЦИЯ», которая пройдет в Москве 29 октября.

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