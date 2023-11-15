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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт: «Мне нравится здесь»

Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт: «Мне нравится здесь»

Родригао выступает в России с лета 2021 года. «Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило.

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