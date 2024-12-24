Католическое Рождество 25 декабря отличается от православного 7 января символами и традициями празднования Анна РедькоРождество Христово — один из ключевых праздников для христиан всех вероисповеданий, посвящённый рождению Иисуса Христа.
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