Пособие при усыновлении детей-инвалидов выросло до 206 тысяч рублей

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости о значительном увеличении с 1 февраля 2025 года пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами.