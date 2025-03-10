Пособие при усыновлении детей-инвалидов выросло до 206 тысяч рублей

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила РИА Новости о значительном увеличении с 1 февраля 2025 года пособия при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами.
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