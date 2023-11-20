«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине

Александр Ляшенко

Есть огромная вероятность,что Победу над укронацистами на Украине,у России. украдут США.как и прошлую 2мировую. Франция.прости Господи, пролезла "чудесным образом" в Победители. кто сегодня влезет в делёж победы над Украиной? конечно США,конечно Польша и т.д. по списку,в конце его Россия. Вот этого нам бы постараться избежать! Но как,если на первые переговоры о прекращении огня, за Россию каким похабным способом залез Абрамович А.!!! Как это там в Кремле,происходит,где мы народ,и где власть придержащие?