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«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине

«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине завершится при выполнении условий США и России, считает обозреватель Питер ван Бурен.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Есть огромная вероятность,что Победу над укронацистами на Украине,у России. украдут  США.как и прошлую 2мировую. Франция.прости Господи, пролезла &quot;чудесным образом&quot; в Победители. кто сегодня влезет в делёж победы над Украиной? конечно США,конечно  Польша и т.д. по списку,в конце его Россия. Вот этого нам бы постараться избежать! Но как,если на первые переговоры о прекращении огня, за Россию каким похабным способом залез Абрамович А.!!! Как это там в Кремле,происходит,где мы народ,и где власть придержащие?
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