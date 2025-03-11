Учёные обнаружили механизм управления атомами в «тёплых» условиях — это меняет подход к квантовым технологиям

Исследовательская группа под руководством профессора Михала Томзы с физического факультета Варшавского университета и профессора Рои Озера из Института науки Вейцмана опровергла устоявшееся представление о невозможности управления межатомными столкновениями при температурах выше ультрахолодных.
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