Русская весна
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Русская весна

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Убиты лидер ХАМАС Мухаммад Синвар и его помощники — Al-Hadath (ФОТО)

Убиты лидер ХАМАС Мухаммад Синвар и его помощники — Al-Hadath (ФОТО)

Убит лидер ХАМАС Мухаммад Синвар, сообщает Al-Hadath. Уточняется, что его тело нашли в тоннеле в Хан-Юнисе после израильских ударов.

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Комментарии
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Eduard
Израиль занимается терроризмом,взяли себе право делать что хотят и где хотят,главное оправдание дещовенькое придумать! В любой стране мира есть преступностьно государство же не борится с ними руща города!
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13 час.
Eduard
ХАМАС давно пора передать пару гипер ракет,так с казать в подарок!
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13 час.
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