Политика как она есть

38 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Перед выборами это неважно , кто у кого украл . Народ уже давно понял , что у единоросов собралось одно дерь.. и жуль...Генпрокуратуру пр...
  • Александр Лисовский
    Сейчас под эту статью со всех щелей повылезают червяки - опарыши . Тут для них пища . И хоть они знают , что она сур...Генпрокуратуру пр...
  • Александр Лисовский
    На дурака не нужен нож , ему в три короба наврёшь и делай с ним , что хош. ................. Для вас буратин стараютс...Генпрокуратуру пр...

Можно ли отменить пенсионную реформу?

Можно ли отменить пенсионную реформу?

Пенсионная реформа в Российской Федерации стала краеугольным камнем доверия лично к Президенту России Владимиру Путину.

Вернуться к статье
106
Обсудить
Дмитрий Демочкин
Так обосраться нужно уметь! Никакого теперь доверия! ВООБЩЕ НИКАКОГО!
Gilles de Rais
Таких вот "государственников", как Голикова с Силуановым и наебулиной с их прихвостнями надо бы гнать в три шеи. И ПФ расформировать, как паразитический. Отдать их функции в минтруда.
Игорь Тихонов
В СССР было министерство Соц.обеспечения, которое вполне успешно справлялось со всеми задачами: выплата пенсий и пособий, дома отдыха и санатории, дома престарелых и т.д. И не строило себе дворцов и не покупало сверхдорогих авто. Да и зарплаты его сотрудников были на уровне средних.
Евгений Паньшин
цб не принадлежит россии.государство набеулену снять не может
Елена Филимонова
Зачем содержать пенсионный фонд,разогнать его ко всем чертям ! и деньги сразу будут!
Наталья Павлова
Кажется, на одном только пенсионном фонде можно сэкономить больше, чем экономят на несостоявшихся из-за пенсионной реформы пенсионерах, если его разогнать.
Обозреватель
Евгений Паньшин
просто у алегархата забрать контрольный пакет акций государству. тогда хватит не только на пенсии.
Юрий Старик
Пока либеральные капиталисты (ЕдРосы) будут безраздельно у власти, об этом надо забыть раз и на всегда, или необходимо думать на выборах в думу.........
Александр Б
Отменить Советский Союз можно, реставрировать капитализм можно, а вот отменить пенсионную реформу нельзя. На хрена же тогда реставрировали капитализм.

Картина дня

наверх