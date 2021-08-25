Можно ли отменить пенсионную реформу?

Политика как она естьПолитикаМожно ли отменить пенсионную реформу? Пенсионная реформа в Российской Федерации стала краеугольным камнем доверия лично к Президенту России Владимиру Путину.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ДемочкинТак обосраться нужно уметь! Никакого теперь доверия! ВООБЩЕ НИКАКОГО!Gilles de RaisТаких вот "государственников", как Голикова с Силуановым и наебулиной с их прихвостнями надо бы гнать в три шеи. И ПФ расформировать, как паразитический. Отдать их функции в минтруда.Игорь ТихоновВ СССР было министерство Соц.обеспечения, которое вполне успешно справлялось со всеми задачами: выплата пенсий и пособий, дома отдыха и санатории, дома престарелых и т.д. И не строило себе дворцов и не покупало сверхдорогих авто. Да и зарплаты его сотрудников были на уровне средних.Евгений Паньшинцб не принадлежит россии.государство набеулену снять не можетЕлена ФилимоноваЗачем содержать пенсионный фонд,разогнать его ко всем чертям ! и деньги сразу будут!НПНаталья ПавловаКажется, на одном только пенсионном фонде можно сэкономить больше, чем экономят на несостоявшихся из-за пенсионной реформы пенсионерах, если его разогнать.ОбозревательЕвгений Паньшинпросто у алегархата забрать контрольный пакет акций государству. тогда хватит не только на пенсии.Юрий СтарикПока либеральные капиталисты (ЕдРосы) будут безраздельно у власти, об этом надо забыть раз и на всегда, или необходимо думать на выборах в думу.........АБАлександр БОтменить Советский Союз можно, реставрировать капитализм можно, а вот отменить пенсионную реформу нельзя. На хрена же тогда реставрировали капитализм.Комментировать
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