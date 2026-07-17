В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Жителям следует укрыться в безопасном месте, сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Подмосковья в «Максе».
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