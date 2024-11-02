Минобороны РФ: российские Су-25 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ

Ракеты выпускались парами с малых высот Экипажи российских самолетов Су-25 ударили по бронетехнике и личному составу украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии