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«Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

«Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

  Легендарный тренер вспоминает своих учителей, которые в тяжелейшие моменты возрождали красно-белых.

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