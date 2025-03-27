Как убивали и убивают русскую литературу

Где-то на рубеже нулевых и десятых годов мне прислали приглашение на краевой литературный семинар. Будучи совсем мальчишкой, я посчитал это весьма лестным и с необдуманным энтузиазмом помчался в Краснодар.
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