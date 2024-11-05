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Арбитр Федотов: судье матча ЦСКА - Спартак надо было удалять Гуарирапу

Арбитр Федотов: судье матча ЦСКА - Спартак надо было удалять Гуарирапу

Арбитр, судивший до 2018 года матчи премьер-лиги, объяснил, почему главный судья матча ЦСКА - Спартак не удалил игрока армейцев.

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