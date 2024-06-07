Алена Водонаева возмущена, что эскортницы не платят налоги

Ведущая Алена Водонаева заговорила о несправедливости по отношении к простым людям. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказала свое мнение о присутствии девушек из эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме.
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