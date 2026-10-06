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SPORT24.ru

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Трансфер Галицкого сделает его команду без слабых мест: вот почему Краснодару уже зимой нужен Вивероса

Трансфер Галицкого сделает его команду без слабых мест: вот почему Краснодару уже зимой нужен Вивероса

Копия Кордобы.«Краснодар» все же решил усилить нападение и найти сменщика 33-летнему Кордобе. Как стало известно Sport24, «быки» рассматривают нападающего «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Колумбии Кевина Вивероса в качестве замены своему лидеру.

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