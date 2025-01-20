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Участие военных США в войне против России будет существенно уменьшено – Марков

Участие военных США в войне против России будет существенно уменьшено – Марков

При новом президенте США между Россией и Штатами наметится разрядка, но не более. Об этом в эфире видеоблога «Долгов» заявил влиятельный московский  политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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