В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге задержал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Сабадаш задержан в Санкт-Петербурге в рамках нового дела о мошенничестве с деньгами банка «Таврический».
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