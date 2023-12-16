В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге задержал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Сабадаш задержан в Санкт-Петербурге в рамках нового дела о мошенничестве с деньгами банка «Таврический».