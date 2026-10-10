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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Свой юбилей отмечает Челышев Виктор Александрович

Свой юбилей отмечает Челышев Виктор Александрович! С юбилеем поздравляем И желаем просто жить, Быть здоровым, сильным, смелым, Верить, делать и любит! Чтоб всегда имел ты планы, Цели разные, дела И уверенно по жизни В каждый новый день шагал! Доброты, любви, удачи, Денег полный кошелек.

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