Свой юбилей отмечает Челышев Виктор Александрович! С юбилеем поздравляем И желаем просто жить, Быть здоровым, сильным, смелым, Верить, делать и любит! Чтоб всегда имел ты планы, Цели разные, дела И уверенно по жизни В каждый новый день шагал! Доброты, любви, удачи, Денег полный кошелек.