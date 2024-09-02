В Челябинске запустили улицу, которая была перекрыта из-за метротрама

Движение по одной из центральных магистралей почти год упиралось в тупик. Хорошая новость для челябинских автомобилистов: в Советском районе Челябинска открыли движение по улице Овчинникова.
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