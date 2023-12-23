Брак мусульманина и христианки — особенности, последствия и рекомендации

Знакомство, флирт, любовь, семья — такого сценария стараются придерживаться все влюбленные пары. Но зачастую вступлению в брак мешают предрассудки, такие как другая национальность или вероисповедание одного из супругов.
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