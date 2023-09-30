«Я не могла больше физически быть частью этого»: попытка объяснить своё предательство

Светлана Рейнбах

Светлана Журова в беседе с Газетой.Ru заявила, что её однопартийка Александра Костенюк уехала "временно", т. е. выжидают кто чего... Таких ждунов и их поддерживающих, у нас ещё есть и в ГД и в других руководящих органах страны. Это все сидящие на 2-3-х стульях. Интересное высказывание шахматистки - "Россия — это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители. <…> Моё решение играть под швейцарским флагом — это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: всё, без меня." Так бегство -это и есть ПРЕДАТЕЛЬСТВО страны, родителей!!! А она ещё и ТРУС- боится назвать причину своего бегства- СВО, а только намеками, дагадайтесь мол сами, а когда вернусь, то - я же не говорила. Все подонки, предатели-УЕЗЖАЙТЕ без возврата!!!