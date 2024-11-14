Рядовой Алиев сообщил, как вышел к сослуживцам через минное поле

Военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации Закарья Алиев проинформировал о том, как он смог выйти к укреплению, где находились его однополчане, преодолев усеянный минами участок линии боевого соприкосновения.
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