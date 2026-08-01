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Гора из мусора размером с город: стример показал крупнейшую свалку Индии изнутри

Гора из мусора размером с город: стример показал крупнейшую свалку Индии изнутри

Стример забрался на вершину одной из крупнейших мусорных свалок в Индии и показал ее масштабы. Огромные залежи отходов образовали настоящий ландшафт с потоками загрязненной жидкости и водоемами неизвестного происхождения.

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