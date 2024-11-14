«Противниками будут не Россия и Китай»: политологи назвали новую мишень США после выборов

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. В пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?».