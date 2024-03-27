Часть кафе пострадало от шторма в Сочи очень сильно В Адлере некоторые настилы кафе проще демонтировать и установить заново.
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Часть кафе пострадало от шторма в Сочи очень сильно В Адлере некоторые настилы кафе проще демонтировать и установить заново.