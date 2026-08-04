Четыре шага к идеальной теплице весной: мой опыт быстрого старта без задержек роста

Каждую весну я наблюдаю одну и ту же картину у многих огородников, и когда-то сама была в их числе. Эйфория от первых теплых дней толкает нас на решительные действия: мы распахиваем двери теплицы и немедленно отправляем туда хрупкую, взлелеянную на подоконниках рассаду.