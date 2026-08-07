Российские военные уничтожили два судна с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам в зоне спецоперации, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе последних целей в Черном море - два судна с грузом для украинской армии.
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