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Газета.ру

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Российские военные уничтожили два судна с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военные уничтожили два судна с грузом для ВСУ в Черном море

Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам в зоне спецоперации, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе последних целей в Черном море - два судна с грузом для украинской армии.

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