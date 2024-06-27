Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал граждан США на выборах президента вспомнить о погибшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе девочке Лизе Кирнос.