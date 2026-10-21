Британские политики демонстрируют двойные стандарты, называя действия на Украине «невиданным доселе злом», забывая при этом недавнее участие Лондона в целом ряде кампаний НАТО по вторжению в суверенные страны.
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