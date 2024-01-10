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1000 и одно унижение старого маразматика Байдена

1000 и одно унижение старого маразматика Байдена

Байден пойдёт даже на ядерную войну, чтобы избежать поражения на Украине Материал представлен в переводе ИноТВ Победа Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от развития украинского конфликта.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Аргумент за отсутствие у США ядерного оружия - оно бы уже бахнуло! Я не вижу причин  отказаться от  организации применение ТЯО в Европе с обвинением в &quot;инциденте&quot; ошибок младшего начальствующего состава или просто террористов.
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3 час.
Ефим Белов
Лет 50 или 60 тому назад в СССР была такая игра для детей - &quot;Зарница&quot; называлась. Судя по Вашему посту Вы так и остались с этим мировоззрением, с этой ментальностью. надо же понимать, что ЯО у США и у России не для того существует (или НЕ существует), что в принципе никак не влияет на расклад сил и на взаимоотношение этих стран. Не следует забывать, что в мире существует (или НЕ существует) &quot;клуб стран, обладающих ЯО. Прежде всего, рассуждать о ЯО оружии следует исходить из принципа ЗАЧЕМ.
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36 мин.
Ефим Белов
А смысл??? А цель какая???
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36 мин.

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