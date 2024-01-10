1000 и одно унижение старого маразматика Байдена

Аргумент за отсутствие у США ядерного оружия - оно бы уже бахнуло! Я не вижу причин отказаться от организации применение ТЯО в Европе с обвинением в "инциденте" ошибок младшего начальствующего состава или просто террористов.

Ефим Белов

Лет 50 или 60 тому назад в СССР была такая игра для детей - "Зарница" называлась. Судя по Вашему посту Вы так и остались с этим мировоззрением, с этой ментальностью. надо же понимать, что ЯО у США и у России не для того существует (или НЕ существует), что в принципе никак не влияет на расклад сил и на взаимоотношение этих стран. Не следует забывать, что в мире существует (или НЕ существует) "клуб стран, обладающих ЯО. Прежде всего, рассуждать о ЯО оружии следует исходить из принципа ЗАЧЕМ.