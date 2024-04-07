Шор возложил ответственность за разрыв отношений Молдавии с РФ на партию Санду

Молдавский оппозиционер Илан Шор возложил ответственность за разрыв отношений страны с Москвой на правящую в бывшей советской республике Партию действия и солидарности, основателем которой является президент Майя Санду.
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