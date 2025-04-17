"Кишащий жизнью" океан: ученые получили неожиданные данные об экзопланете K2-18b

Астрономы нашли многообещающие признаки возможного наличия за пределами Солнечной системы биосигнатуры – проявления последствий жизнедеятельности, доказывающего существование жизни в прошлом или настоящем.
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