Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Ну что, теперь бахнем, и весь мир в труху?
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Нас начнут бояться и любить. Ведь Япония любит США после Хиросимы и Нагасаки...
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2 д.
Grandad
Японцы уже забыли, что сотворили США с ними в 1945 году. Теперь там считают, что бомбили их мы. А вот базы американские там якобы для защиты японцев от России.
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1 д.
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