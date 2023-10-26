Ну что, теперь бахнем, и весь мир в труху?

Нас начнут бояться и любить. Ведь Япония любит США после Хиросимы и Нагасаки...

Grandad

Японцы уже забыли, что сотворили США с ними в 1945 году. Теперь там считают, что бомбили их мы. А вот базы американские там якобы для защиты японцев от России.