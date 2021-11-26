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Самолет из Пулково посадили в Нижнем Новгороде из-за родов на борту

У женщины начались схватки во время перелета. Самолет из Петербурга экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за из-за начавшихся на борту родов, об этом сообщает 78.

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