Apple Vision Pro появится в российской рознице в начале весны по цене около 500 тыс. р...

Apple Vision Pro появится в российской рознице в начале весны по цене около 500 тыс. рублейГарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в России в начале весны, пишут «Известия» со ссылкой на отечественных ретейлеров.
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