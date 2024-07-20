В России беспрецедентно подешевел Volkswagen Tiguan L. Кроссовер 2024 года можно заказать за 2,575 млн рублей

Если в июне один из самых доступных Volkswagen Tiguan L (из Китая) оценивался в России в 3,238 млн рублей, то сейчас машину можно купить гораздо дешевле: компания из находки принимает заказы на Tiguan L за 2,575 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии