В Красноярском крае сотрудники полиции, общественники и курсанты полицейского класса подключились к Всероссийской акции «Белая трость»

В Канске сотрудники полиции, представители Общественного совета вместе с учащимися полицейского класса подключились к Всероссийской акции «Белая трость», направленной на помощь людям с ограничением по зрению.
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