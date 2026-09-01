temapenza
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temapenza

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Мой самый возлюбленный метод закатки огурцов: банки одна за иной стремительно уходят под одеяло

Существует метод перевоплотить ведро новых огурцов в стопку закатанных банок за считанные мин – и эти банки пустеют скорее других зимних припасов.

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