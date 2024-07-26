Был раздражён, вспоминая Харрис, и вспомнил об Украине. Главное в обращении Байдена к избирателям в США

© AP / Jonathan ErnstВчера 23K прочитали Американский лидер Джо Байден спустя три дня наконец выступил с обращением к нации и объяснил, почему сходит с дистанции, и назвал приоритеты своей деятельности на оставшиеся полгода президентских полномочий Президент США Джо Байден шокировал общественность объявлением об отказе от дальнейшей борьбы за переизбрание на второй срок 21 июля, хотя ещё в ночь с пятницы на субботу (с 19 на 20 июля) планировал оставаться в президентской гонке.