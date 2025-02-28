Трамп закричал на Зеленского в прямом эфире: «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. В ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении и неподобающем отношении к Соединенным Штатам.
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