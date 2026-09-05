Химическое оружие Японии найдено в Китае недалеко от границы с Россией

Остатки арсеналов химического оружия Императорской армии Японии времен Второй мировой войны обнаружены в китайской провинции Цзилинь в 20 км от границы с Россией.
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