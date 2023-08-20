Страна и люди

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Бедный, бедный этот мир!

Бедный, бедный этот мир!

Смотришь новости: Г-сподь всемогущий, кто эти люди, которые то ли управляют миром, то ли делают вид, что им управляют, то ли и в самом деле в это верят, обладая интеллектом бритого ёжика, обаянием скунса и широтой видения и прозорливостью от природы слепого крота?! Про американских политиков всё ясно - достаточно на Байдена взглянуть.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тут впору за голову хвататься: &quot;Ай-яй-яй!!! ЧТО В МИРЕ ТВОРИТСЯ!! ЧТО НА УКРАИНЕ ТВОРИТСЯ!! Люди что, сошли с ума?!!&quot;...
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