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ИА Регнум

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Хлебная петля: украинское зерно рассорило Киев со всеми соседями

Хлебная петля: украинское зерно рассорило Киев со всеми соседями

Еще несколько лет назад Киев называл соседей главными партнерами и опорой в борьбе с Россией — к примеру, из Румынии шел немалый поток военных грузов, а молдавские власти явно симпатизируют Украине.

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