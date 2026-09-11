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Регионы России

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Трансфер Самородова в «Спартак» сорван из-за медосмотра

Трансфер Самородова в «Спартак» сорван из-за медосмотра

Самородов, 24-летний футболист, выступает за «Ахмат» с лет 2024 года, его контракт с командой рассчитан до 2028 года.

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