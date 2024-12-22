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Психолог Зинин: пережившая все кризисы семейная пара вознаграждается природой

Психолог Зинин: пережившая все кризисы семейная пара вознаграждается природой

Доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Сергей Зинин рассказал РИА Новости, что пережившую все кризисы семейную пару награждает природа.

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