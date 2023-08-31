Новости, события, факты

146 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Академики РАН ... . Как вам такой расклад: сегодня разумный homo sapiens, зараженный с рождения вирусом исследователя...Академики РАН под...
  • Ольга Кожемякина
    Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам...Академики РАН под...
  • Ольга Заварухина
    Ну так надо , чтобы ему прилетела ответочка, надо его поставить на КОЛЕНИ.Сотрудника «Ураль...

Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией

Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией

Эксперты: Законопроект о воинском учете для мигрантов требует доработки Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией@ Михаил Воскресенский/РИА Новости   В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
шеслер санитаркой на СВО
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх