Эксперты: Законопроект о воинском учете для мигрантов требует доработки Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией@ Михаил Воскресенский/РИА Новости В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.
Эксперты: Законопроект о воинском учете для мигрантов требует доработки Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией@ Михаил Воскресенский/РИА Новости В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.
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