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Царьград

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Пермский врач рассказал, как бросить курить навсегда

Пермский врач рассказал, как бросить курить навсегда

Доктор сам курил порядка 16 лет.Пермский врач Михаил Гойко, который сам курил 16 лет, разработал уникальный метод, помогающий людям избавиться от никотиновой зависимости.

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