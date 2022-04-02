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В аэропортах Москвы более 30 рейсов задержаны или отменены из-за непогоды

Более 30 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе сегодня.

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